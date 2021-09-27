المرشحة المتحولة جنسيا تيسا جانسرير تستعد لدخول البرلمان الألماني

يبدو أن المرشحة المتحولة جنسيا من نورمبرج بولاية بافاريا، تيسا جانسرير، ستفوز في الانتخابات الألمانية التي جرت يوم الأحد، لتحجز مقعدا في البوندستاج.

وخاضت تيسا جانسيرر- وهي سياسية محلية كانت عضوًا في برلمان ولاية بافاريا منذ عام 2013- انتخابات 2021 عن حزب الخضر ويبدو أنها تستعد لتمثيل الحزب في مجلس النواب الاتحادي، بعد حصولها على6ر22 % من الأصوات الأولى.

ولكل ناخب في ألمانيا صوتان حيث يستطيع من خلال "الصوت الأول" أن ينتخب المرشح المباشر لدائرته. و"الصوت الثاني" لانتخاب قائمة حزب معين، وهو الصوت الأكثر أهمية، حيث يحدد الغالبية في البرلمان الألماني.

وقالت السياسة التي تبلغ من العمر 44 عاما، لإذاعة "بافاريا بي" أر إنها حصلت على "نتيجة فائقة" في انتخابات الأحد.

وقالت جانسيرر إن نتيجتها كانت مؤشرا على أن ألمانيا بلد منفتح ومتسامح.

وتعتبر جانسيرر أول سياسية داخل برلمان ألماني متحولة جنسيا، حيث كشفت النقاب عن هذه الحقيقة في نوفمبر 2018.

و مثل العديد من المتحولين جنسيا في ألمانيا، ترفض جانسرير تغيير اسمها الأول أو جنسها رسميا بموجب قانون المتحولين جنسيا في البلاد.

وينص القانون الذي صدر قبل أربعة عقود على أنه لا يُسمح للأشخاص القيام بذلك إلا بعد إجراء تقييم نفسي، وبقرار من المحكمة - حيث إنه في كثير من الأحيان يتعين عليهم الإجابة عن أسئلة خاصة للغاية.

وبالتالي فإن بطاقة هوية جانسيرر مسجل عليها اسمها الأول السابق"ماركوس "، كما أنها مسجلة في بطاقات اقتراع يوم الأحد باسمها الذكر السابق.

وحتى الآن كان هناك شخص واحد من المتحولين جنسياً في البوندستاج، لكنها ذلك لم يتكشف إلا بعد انقضاء فترة ولايتها.

ويقول جابرييل نوكس كوينينج من نقابة المتحولين الاتحادية: "انتخابات البوندستاج 2021 لحظة تاريخية فيما يتعلق بهذا المجال".

وقال كوينينج إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمثيل المتحولين جنسيا بشكل علني في القوائم الانتخابية بألمانيا.