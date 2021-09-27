محافظ كفر الشيخ يشيد بأنشطة المتحف القومي

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأنشطة التي ينظمها متحف كفر الشيخ، للأطفال وكبار السن، وكافة الفئات العمرية، من ورش متعددة ومسابقات لتشجيع الأطفال للتعرف على الآثار المتعددة بالمتحف.

نظم متحف كفر الشيخ القومي ورشة لتعليم الخط الهيروغليفي للأطفال من زوار المتحف، وتضمنت الورشة تعريفا باللغة المصرية القديمة، ونشأتها وخطوطها، وتعليم الأطفال الحروف الهيروغليفية، وكيفية رسمها وكتابة اسمهم وتلوينه بمعاونة مسؤول قسم التدريب والمعارض بالمتحف، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

كما قام بعض الأطفال بجولة بالمتحف رافقهم أمناء المتحف لشرح أهم مقتنيات المتحف وتوضيح أهمية المحافظة التاريخية، في ظل الدور الحيوي والفعال الذي تقوم به المتاحف كمؤسسة علمية وترفيهية.

كما استقبل متحف كفر الشيخ مجموعة من أعضاء نادي سخا لكبار السن في زيارة ترفيهية لهم، وتم اصطحابهم في جولة إرشادية بالمتحف للتعرف على فكرة سيناريو العرض الخاصة بالمتحف،والتعرف على أهم مقتنياته، معربين عن سعادتهم وحرصوا على إلتقاط الصور التذكارية مع فريق عمل المتحف، في ظل إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" من ارتداء الكمامات الطبية.