وزير الزراعة: محدودية المياه من أهم تحديات قطاع الزراعة في مصر

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محدودية المياه تعد من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مُخلصة ومُكلفة في سبيل مواجهة هذا التحدي، ومستمرة في ذلك من خلال توفير المياه من مصادر غير تقليدية؛ سواء من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية.

ونوه القصير في كلمته، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم كفاءة استخدام المياه، وذلك عن طريق آليات ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال المشروع القومي لتبطين الترع.

وأوضح أن هناك آليات أخرى بخلاف تحديث منظومة الري وهي اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة، واستنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياج للمياه.

وأضاف أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات حساسية للتغيرات المناخية، قائلًا إن أي تغير في الظروف المناخية يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع ما يؤثر على متوسط إنتاجية المحاصيل وجودتها، وعلى معدلات استهلاك المياه مع زيادة معدلات البخر والنتح، وارتفاع ملوحة التربة خاصة في المناطق الساحلية، وزيادة معدلات التصحر، وتدهور الأراضي.

ونوه بأنه تم تشكيل مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء ويضم كل الوزرات المعنية بالإضافة إلى كل الجهات ذات الصلة؛ لدراسة الآثار المترتبة على ذلك ووضع استراتيجيات وحلول للتكيف والتخفيف من تلك الآثار المناخية.