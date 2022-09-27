رئيس الإمارات يصل مسقط في زيارة دولة إلى سلطنة عُمان

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إلى عاصمة سلطنة عمان "مسقط"، في زيارة تستمر يومين، تلبية لدعوة من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن السلطان هيثم بن طارق كان في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في مسقط.



وكانت طائرات حربية تابعة للسلاح السلطاني قد رافقت طائرة رئيس الإمارات لدى دخولها أجواء السلطنة؛ احتفاء بقدومه.



وتبادل الجانبان- في استراحة قصيرة في المطار- الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.