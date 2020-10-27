وزير التنمية المحلية: رفع كفاءة مجزرين بالمحافظة باستثمارات إجمالية تبلغ 66.4 مليون جنيه خلال الفترة الماضية

كشف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي من عام 2014 وحتى الآن، شهدت ضخ استثمارات للتنمية المحلية بقيمة 11,9 مليار جنيه في محافظة سوهاج، جاء ذلك على هامش زيارته لمحافظة سوهاج لتفقد عدد من مشروعات صندوق " تحيا مصر"، ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا" حياة كريمة".

وأشار شعراوي، في تصريحات له أمس، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، إلى أن الوزارة ومكونات الإدارة المحلية بسوهاج تتولي تنفيذ والإشراف على عدد من البرامج وقطاعات الاستثمار الكبيرة في المحافظة.

وأضاف أن برنامج صعيد مصر يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه في قطاعي دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنية الأساسية بالمحافظتين، حيث شهدت الفترة من 2014 الي الآن تنفيذ 2294 مشروع في مختلف قطاعات التنمية سواء على مستوى البنية الأساسية أو على مستوى رفع كفاءة المناطق الصناعية وتنمية التكتلات التنافسية وتحسين مناخ الأعمال في المحافظتين.

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، أشار شعراوي، إلى أن نصيب محافظة سوهاج من الاستثمارات بعدد 29 قرية 730 مليون جنيه، فضلا عن 132 مليون جنيه استثمارات التضامن الاجتماعي، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 76 مشروع من إجمالي 100 مشروع.، بينما تتضمن خطة المرحلة الثانية التي سيبدأ تنفيذها حاليا في 97 تجمع ريفي بسوهاج بستثمارات إجمالية، بقيمة 2.1 مليار جنيه.

فيما يتعلق بمحاور التنمية الاقتصادية، لفت الوزير إلى أن محافظة سوهاج استفادت بحوالي 14.3 مليار جنيه من تمويلات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية حتى نهاية سبتمبر 2020، لافتًا إلى أن تلك التمويلات ساهمت في توفير ما يقارب من 89 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن.

ونوه إلى أن محافظة سوهاج استفادت أيضا من اسهامات وزارة التنمية المحلية في قطاع المجازر من خلال تطوير ورفع كفاءة مجزرين بالمحافظة باستثمارات إجمالية تبلغ 66.4 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، وهو ما يشكل أهمية كبيرة في ظل تنامي دور قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة سوهاج.

وأكد الوزير، على أن الصعيد بشكل عام ومحافظة سوهاج يشهد اهتمام غير مسبوق خلال السنوات السنة الماضية تنفيذا لتوجهات وتكليفات الرئيس السيسي، كاشفا عن أن هذه الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها وهو ما تمثل في خفض معدلات الفقر بالمحافظة بحوالي 7 نقاط مئوية، وخفض معدلات البطالة وتراجع ملحوظ في معدلات الهجرة الداخلية من المحافظة، وتنامي حالة الاستقرار والأمن بالمحافظة.