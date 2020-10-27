دراسة: الإنسان يولد بجزء في المخ معد مسبقا لرؤية الكلمات

أشارت دراسة جديدة، إلى أن الإنسان يولد بجزء في المخ مُعد مسبقا لرؤية الكلمات والحروف، ممهدا الطريق عند الميلاد للأشخاص لتعلم كيفية القراءة.

وبتحليل الأشعة فوق الصوتية لحديثي الولادة، وجد الباحثون أن هذا الجزء من المخ، المسمى "منطقة تشكيل الكلمات البصرية"، مرتبط بشبكة اللغة في المخ.

وقالت زينب سايجين، المؤلفة الرئيسية للدراسة والأستاذ المساعد لعلم النفس في جامعة أوهايو: "هذا يجعلها أرض خصبة لتطوير حساسية تجاه الكلمات المرئية حتى قبل أي تعرض للغة"، حسبما ذكر موقع ساينس ديلي.

ويشار إلى أن منطقة تشكيل الكلمات البصرية مخصصة للقراءة فقط لدى الأشخاص المتعلمين.

وكان بعض الباحثين، قد افترضوا أن منطقة تشكيل الكلمات المرئية تكون في البداية مماثلة لأجزاء أخرى من القشرة البصرية الحساسة لرؤية الوجوه أو المناظر أو غيرها من الأشياء وتصبح فقط انتقائية للكلمات والحروف عندما يتعلم الأطفال القراءة أو على الأقل فيما يتعلمون لغة.

وأوضحت سايجين: "لقد وجدنا أن هذا خاطئ، فحتى عند الولادة تكون منطقة تشكيل الكلمات البصرية أكثر ارتباطا وظيفيا بشبكة اللغة في المخ من مناطق أخرى، إنها نتيجة مثيرة بشكل لا يصدق".