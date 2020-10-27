تعرف على خريطة الإذاعة للاحتفال بالمولد النبوي

أعدت الإذاعة المصرية خريطة برامجية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يتم تطويع عدد من البرامج وتخصيص فترات مفتوحة تتناول السيرة النبوية العطرة لنبي الرحمة محمد صل الله عليه وسلم والدروس المستفادة منها.

* شبكة البرنامج العام

تحتفل شبكة البرنامج العام بالمولد النبوي الشريف من خلال حلقات خاصة من برامجه، ومنها "حديث الصباح"، الذي يقدم حلقة بعنوان "مولد الهدي" تستضيف الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، وبرنامج "أنوار الحبيب" وبرنامج "لؤلؤة من السنة" الذي يقدم حلقة عن أحداث مولد الحبيب صلي الله عليه وسلم.

ويقدم برنامج "الإسلام والشباب" حلقة حول توجيه الشباب لكيفية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحوار مع الشيخ محمد عبد الحليم من علماء وزارة الأوقاف، ويتناول برنامج "رأي الدين" مولد الرسول وما يحمله من معاني أدت لتحول في تاريخ المسلمين للدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتتضمن حلقة برنامج "من دعاء الصالحين" إذاعة مجموعة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم.

كما يتم إذاعة عدد من البرامج الخاصة بالمناسبة ومنها المولد النبوي، ومولد النور، ومولد الإنسانية، وتذيع الشبكة الرئيسية مسلسل "نبي الهدي".

*صوت العرب

وأعدت شبكة صوت العرب خريطة برامجية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على مدار يوم الخميس المقبل، يتضمن إذاعة أغنيات اليوم بما تتناسب مع المناسبة الشريفة، ويبدأ اليوم بحلقة خاصة من برنامج "صباح الخير ياعرب" عن المولد النبوي، والحديث عن ميلاد النبي إيذانا بعهد جديد، ومكانة الرسول في مكة قبل البعثة، وخلق الرسول عليه الصلاة والسلام.

كما تطوع الشبكة عدد من البرامج والفترات المفتوحة للحديث عن المناسبة، ومنها برنامج "أنا في انتظارك"، فترة "ولد الهدي"، و"أسرتي"، و"رحمة للعالمين".

ويقدم برنامج "محمد رسول الله" حلقة حول الأعمال الأدبية التي تناولت شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقدم فترة "عين علي الحدث" ابتهالات وتواشيح عن خلق النبي الكريم.

* إذاعة الشرق الأوسط

وتحتفل شبكة إذاعة الشرق الأوسط بالمولد النبوي الشريف ويتضمن الاحتفال برامج وفقرات مفتوحة وسهرات خاصة، ومنها برنامج "بريك" ويتضمن مجموعة من الأغنيات الدينية القصيرة لشباب المطربين والمطربات، و"فاني شو" تتضمن الفترة لقاء مع الدكتور وليد الهندي استشاري الطب النفسي، والحديث عن كيفية غرس القيم الدينية السليمة في الأطفال الصغار بالإضافة للرد علي اسئلة المستمعين من خلال المكالمات التليفونية، ولقاء مع الدكتور أحمد دياب استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية للحديث عن الاعتدال في تناول حلوي المولد النبوى الشريف، و"شغل دراما" تتضمن الفترة الأعمال الفنية التي تناولت مولد الرسول الكريم ولقاءات متنوعة مع النجوم والشخصيات العامة.

وتقدم المحطة فترة مفتوحة بعنوان "في حضرة المحبوب" تتناول حوار حول الإنشاد الديني والابتهالات الدينية، بالإضافة الي تناول الفترة الأفلام السينمائية الدينية حول سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولقاءات مع نقاد الفن مجدي الطيب وعلا الشافعي والفنانة نجوي إبراهيم والفنانة سميحة أيوب، والمخرج مصطفي الشال، و"علي هدي الرسول" وتتضمن لقاء مع الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتوي الهاتفية بدار الإفتاء المصرية للحديث عن الرسول علية الصلاة والسلام كقدوة لنا وكيف نتعلم من سنته.

وتحت عنوان "لأجل النبي" تتضمن الفترة اختيار المستمعين للأغنيات الدينية الشهيرة التي يفضلون الاستماع اليها وإهدائها

وتتضمن سهرة "سينما فون" اختيار ثلاثة أفلام من الأفلام الدينية وإجراء تصويت علي الهواء مع المستمعين لإختيار الفيلم الفائز وإذاعة أكبر جزء من المسامع الخاصة بالفيلم.

* شبكة الشباب والرياضة

فيما تحتفل شبكة الشباب والرياضة بالمولد النبوي الشريف من خلال يوم خاص يتضمن العديد من الفترات المفتوحة والبرامج المسجلة، ومنها فترة مفتوحة بعنوان "السراج المنير" مع الدكتور أيمن أبو الفتوح الباحث والمحاضر بالعلوم الشرعية والإنسانية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمبتهل طارق عبد الرحمن.

ويقدم برنامج "مسك الختام" لقاء مع الدكتور آمال سالم دكتوراة الشريعة الإسلامية والحديث عن الرسول الإنسان ولقاء مع الدكتور صبري علام من علماء وزارة الأوقاف، والحديث عن السنة النبوية كمنهج للحياة، ويدور برنامج "منهج حياة" حول خلق رسول الله وحبه لمكة المكرمة كنموذج لحب الوطن وكيف يمكن ان يصبح منهج حياه لنا نقتضي به.

ويدور برنامج "بالقرآن اهتديت" حول العدل في والرحمة حياة الرسول صلي الله عليه وسلم ، والسيرة النبوية والبعثة النبوية وكيف يستفيد المسلم من أخلاق الرسول الكريم مع فضيلة الشيخ د. محمود عابدين من علماء الأزهر الشريف.