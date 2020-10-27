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الجزائر تسجل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر والكورونا - ارشيفية
الجزائر والكورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 6:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 6:55 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 56 ألفًا و706 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1931.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 171 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 39 ألفًا و444.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 43 مليون إصابة.


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