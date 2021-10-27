أمين التعاون الخليجي: تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس قراءة سطحية للأحداث في اليمن

عبر نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن رفضه التام لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وقال إنها "تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن".

وطالب، في بيان، الوزير اللبناني بالرجوع إلى "الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها".

ودعاه إلى "عدم قلب الحقائق"، وطالبه بالاعتذار عما صدر منه من تصريحات مرفوضة.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أصدرت بيانا اليوم قالت فيه إن تصريح قرداحي الذي جرى نشره أمس صدر عنه قبل تعيينه وزيرا "ولا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب".

وقال قرداحي في التصريح الذي أثار جدلا إن حرب اليمن "أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف".

وأصدر قرداحي بيانا أمس قال فيه: "ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، قلته عن قناعة، ليس دفاعا عن اليمن ولكن أيضا محبة بالسعودية والإمارات".