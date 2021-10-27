الأهلي يهزم 6 أكتوبر في دوري سيدات اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق 6 أكتوبر، بنتيجة 38-19، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، في منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات الأهلي، الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 38-19.

وشهد الشوط الأول تقدم «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 17-11، قبل أن يشهد الشوط الثاني مواصلة الأداء المميز، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 38-19.

ويلتقي «سيدات يد الأهلي»، السبت المقبل، مع فريق سموحة، في منافسات بطولة الدوري، على صالة سموحة بالإسكندرية.‏

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق هليوليدو بنتيجة 27-8، في بطولة الدوري.‏