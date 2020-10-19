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مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يجري اتصالا هاتفيا بـ حمدوك

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 6:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 6:11 م

أجرى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مشيرًا إلى أنه أعرب خلال الاتصال عن دعمه للعودة إلى الانتقال الديمقراطي في السودان بقيادة مدنية، باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «كل شيء آخر هو خيانة لتطلعات الناس الذين قادوا الثورة قبل عامين، لا نريد أن يعود السودان إلى الساعات المظلمة من تاريخه».

وكان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أصدر أمس الثلاثاء، قراراً بحل كافة اللجان التسيرية في كل مؤسسات الدولة، وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.

وفي وقت سابق، أعلن البرهان حل المجلس السيادي، الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين والذي تأسس لتوجيه البلاد صوب الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.

كما أعلن البرهان فرض حالة الطوارئ، وقال إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك.


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