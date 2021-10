مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يجري اتصالا هاتفيا بـ حمدوك

أجرى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مشيرًا إلى أنه أعرب خلال الاتصال عن دعمه للعودة إلى الانتقال الديمقراطي في السودان بقيادة مدنية، باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «كل شيء آخر هو خيانة لتطلعات الناس الذين قادوا الثورة قبل عامين، لا نريد أن يعود السودان إلى الساعات المظلمة من تاريخه».

Spoke with @SudanPMHamdok and expressed my support to return to civilian-led transition as only way forward.



Everything else is betrayal of aspirations of the people who led the revolution two years ago.



We don’t want #Sudan to go back to dark hours of its history.#AUEU