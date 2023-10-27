مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: حققنا نصرا ساحقا ضد مجلس الأمن وحلفاء الاحتلال

قال السفير ماجد عبد العزيز، مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن المجموعة العربية حققت نصرا ساحقا اليوم ضد مجلس الأمن والقوى الحليفة لإسرائيل بعد استصدار قرار ينص على وقف إطلاق النار وعقد هدنة إنسانية.



وأشار خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الجمعة، إلى نجاح المجموعة العربية في استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 120 صوتا للمشروع العربي مقابل رفض 14 دولة مع امتناع 45 دولة عن التصويت.



وأضاف أن أن المشروع يتضمن السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى جانب رفع الحصار والإفراج عن المعتقلين من الجانبين وكذلك حماية المدنيين وحل الدولتين بموجب القانون الدولي فضلا عن إلغاء قرارات التهجير ونقل السكان خارج أراضيهم.



وأوضح أن قرارات الجمعية ليست ذات صبغة تنفيذية على غرار قرارات مجلس الأمن، مشيرا في الوقت ذاته إلى بحث السفراء العرب سبل تنفيذ القرار مع الأمين العام للجمعية العامة وسكرتير الأمم المتحدة، لا سيما بعد فشل مجلس الأمن الذريع 4 مرات في اعتماد قرار بوقف العمليات العسكرية الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل.



وأكد أن الجهود المصرية لم ولن تتوقف منذ نشوب الأزمة لبحث وقف العدوان على الأشقاء في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا الى رفض رئيس وزراء حكومة الاحتلال الرد على محاولات السكرتير العام للامم المتحدة للتواصل معه.