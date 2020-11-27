جميلة عوض: التنمر بقى مأساة وخصوصا على السوشيال ميديا

علقت الفنانة جميلة عوض، على نجاح حكاية «لازم أعيش» من مسلسل «إلا أنا»، قائلة إن القصة لا تعني فقط تقبل اختلاف مرضى البهاق، وإنما تقبل أي اختلاف يكون عليه الإنسان.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، «ليس شرطًا بسبب مرض أو أمر سيء، بل أحيانا الناس لا تتقبل الصفات الجيدة الزائدة عن الحد في شخص ما، فيحولون الذكاء لاتهام بالخبث، والطيبة لاتهام بالسذاجة، فتحدث حالة عامة من التنمر تساهم فيها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير».

وتابعت: «إحنا هنا بتلاقي الناس بتتنمر على كل الناس، خاصة على السوشيال ميديا.. التنمر بقا مأساة وقاسي جدا وحاجات عيب جدا تتقال، يمكن بيساهم في الجرأة دي إن ناس كتير بتعمل أكونتات مزيفة وتشتم منها، رغم إن كتير منهم في الواقع ميبانش عليهم ده»، وفقًا لتعبيرها.

من جانبها، كشفت الفنانة راندا عوض، عن بداياتها في عالم الفن، موضحة أنها شاركت في مسرحية «ريا وسكينة» حين كانت في السنة الأولى بمعهد الفنون المسرحية، معربة عن خوفها توترها الشديد آنذاك، لأنها المرة الأولى التي تقف فيها على خشبة المسرح أمام الجمهور.

وعن رأيها في حكاية «لازم أعيش» من مسلسل «إلا أنا»، التي قدمتها ابنتها جميلة مؤخرا على شاشة «dmc» وتناولت من خلالها معاناة مرضى البهاق، أوضحت راندا أنها تأثرت به للغاية، بل أصيبت بالاكتئاب والحزن العميق لمدة يومين تقريبا بمجرد مشاهدة «البرومو»، لذلك عند مشاهدة المسلسل كانت تتجنب أحيانا بعض المشاهد المؤثرة، حتى لا تحزن بشكل أكبر، لكن في النهاية فخورة للغاية بأداء ابنتها وبفكرة المسلسل ككل.