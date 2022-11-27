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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 50 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

د ب أ
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 3:42 ص | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 3:42 ص

تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أقل من 50 ألف إصابة اليوم الأحد، وسط مخاوف متنامية من عودة تفشي الفيروس خلال الشتاء.

وسجلت البلاد 47 ألفا و28 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 70 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و937 ألفا و516 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت كوريا الجنوبية 39 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و369 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 481 حالة، بزيادة 3 حالات عن اليوم السابق.

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