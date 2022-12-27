الصين توزع أدوية مضادة لكورونا من إنتاج فايزر لمكافحة تفشي الفيروس

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أفادت وسائل إعلام صينية، بأن السلطات وزعت أقراص باكسلوفيد، التي تنتجها شركة "فايزر" لعلاج مرضى فيروس كورونا، على العيادات في جميع أنحاء بكين.

وذكرت خدمة الأخبار الصينية التي تديرها الدولة، أنه بعد تلقي التدريب، سيقدم الأطباء الدواء لمرضى كوفيد -19 ويعطون تعليمات حول كيفية استخدامه.

ونقلت عن عامل في مركز صحي محلي في منطقة شيتشنج ببكين، قوله: "تلقينا الإشعار من المسؤولين، لكن ليس من الواضح متى ستصل الأدوية".

وتشهد الصين حاليا أكبر تفشٍ للإصابات بعدما رفعت فجأة القيود التي استهدفت السيطرة على الوباء على مدار 3 سنوات.

وتأمل السلطات أن تساعد الأدوية المستوردة في تقليل حدة العدوى وتخفيف الضغط على وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الرئيس شي جين بينج حث المسؤولين على اتخاذ خطوات لحماية حياة الناس، في أول تصريح له منذ أن خففت الدولة بشكل كبير التدابير الصحية الصارمة التي استهدفت احتواء جائحة كورونا.

وأضاف: "يجب أن نطلق حملة الصحة الوطنية بطريقة أكثر استهدافًا.. وتعزيز خط دفاع المجتمع للوقاية من الوباء ومكافحته، وحماية أرواح الناس وسلامتهم وصحتهم بشكل فاعل".