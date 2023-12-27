حكومة حماس: الجيش الإسرائيلي اعتقل 2600 فلسطيني من قطاع غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 2600 فلسطيني من قطاع غزة منذ بدء حربه في السابع من أكتوبر الماضي.



وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، أن اعتقالات الجيش الإسرائيلي طالت 40 من الطواقم الطبية بينهم مدراء ثلاثة مستشفيات، و8 من الصحفيين.



وأبرز البيان أنه لا يزال سبعة آلاف فلسطيني في عداد المفقودين إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً.



وأشار إلى ارتفاع حصيلة حرب إسرائيل إلى 21 ألفا و 110 قتلى ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 8800 من الأطفال، و6300 من النساء، و310 من الطواقم الطبية، و40 من الدفاع المدني، و103 من الصحفيين.



ورصد البيان تدمير 126 مقراً حكومياً، و92 مدرسة وجامعة خرجت عن الخدمة بشكل تام، و285 مدرسة وجامعة تضررت جزئياً، فيما دمر 115 مسجداً بشكل كلي، و200 مسجد جزئيا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.



وأضاف أنه تم هدم 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، فيما جرى استهداف 140 مؤسسة صحية وإخراج 23 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة، فضلا عن تضرر 102 سيارة إسعاف.