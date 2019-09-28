رياح شديدة تضرب مدينة الإسكندرية تزامنا مع تداعيات نوة الكرم

تضرب محافظة الإسكندرية، موجة من الطقس السيئ والرياح الشديدة مصاحبة بأمطار متوسطة متقطعة، تزامنًا مع تداعيات نوة "الكرم" المستمرة على مدار أسبوع كامل والتي تحل في مثل هذا الوقت من كل عام مصاحبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة وتعد من أشد النوات الشتوية وأطولها.

ورغم الطقس السيئ يستمر فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة، حسب تصريحات رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، الذي شدد في بيان له اليوم الخميس، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والمعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي و الأرضي.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان لها اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي تبدأ من اليوم الخميس، إذ تشهد المحافظة طقسًا باردًا وتقلبات جوية؛ بسبب تأثرها بوجود منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا حسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأهابت المحافظة، بالمواطنيين بتوخي الحذر بتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق المتوقع مع النوة الحالية بالتزامن مع عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق، تجنبًا لخطر الصعق وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

فيما أعلنت غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة ونشاط رياح شمالية غربية وارتفاع سطح البحر الي 3.5 متر، وفق نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار.

وقال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، في تصريحات صحفية، إنه تم التأكيد على مدى جاهزية طلمبات محطة رفع كليوباترا، ورفع كفاءة محطات الرفع والمعالجة وسيارات الكسح في مناطق التمركزات بمنطقة جليم وأمام الشيراتون ومنطقة كلية الفنون الجميلة، والتأكيد على انخفاض مناسيب المصارف الزراعية زهرة وداير المطار تحسبًا للأمطار الغزيرة التي قد تأتي مع النوة الحالية.

وأضاف نافع، أن خطة الطوارئ لمواجهة النوة الحالية تأتي بنشر سيارات الكسح والشفط في أماكن التمركزات الرئيسة والفرعية والمناطق المعتادة لتجمعات مياه أمطار بالإضافة إلى السيارات المدمجة للشوارع الضيقة بالعزب والقرى وهانوفيل حي العجمي، ووضع الحواجز على الكورنيش بالمنتزه ومنطقة بير مسعود ونفق الجامعة لعدم خروج مياه الأمطار إلى رصيف الكورنيش وعرقلة الحركة المرورية.

وعلى الصعيد الميداني، تنافس رؤساء الأحياء في متابعة ميدانية لأعمال تطهير الشنايش وأغطية البالوعات ومدى جاهزية المناطق الساخنة التي تشهد أكبر تجمعات لمياه الأمطار.

فيما ترأس رئيس حي العجمي السيد موسى، حملة صباح اليوم الخميس؛ لمتابعة أعمال تطهير الشنايش وأغطية بالوعات الصرف الصحي.

وقال في تصريحات صحفية لـ"الشروق"، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى والصيانة لسيارات الكسح استعدادًا لتدلعيات نوة "الكرم" المستمرة على مدار 7 أيام.

فى السياق ذاته، قاد رئيس حي وسط الإسكندرية اللواء علاء يوسف حملة صباحية استعدادا للنوت المقبلة؛ للتأكيد على جاهزية الشنايش وأغطية بالوعات الصرف الصحي في أماكن حدوث التجمعات، ومتابعة أعمال تطهير ٨٦ شانيشا و١٨ غطاء بالوعة في شوارع حارة حوران بالعطارين، والادرياتيك الإبراهيمية، ونفق منشا محرم بك، ونفق مستشفى الرمد محرم بك، وشارع منشا محرم بك، ونفقي عبدالمنعم رياض ٢،١ بشارع قنال السويس، وشارع التوحيد بالحضرة الجديدة باستخدام السيارة الكباش والخرز، وكوبري الإبراهيمية، وشارع قنال السويس البطيء.