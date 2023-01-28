السعودية عن أحداث القدس: نحذر من الانزلاق لمزيد من التصعيد

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، ما سمته "استهدافا للمدنيين"، محذرة من "انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها: "تحذر المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير"، مؤكدة ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.

وأصيب مستوطنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.

يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام جيش الاحتلال مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى استشهاد عشرة فلسطينيين.