تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا

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يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكونغو الديمقراطية، في مواجهة نارية، مساء اليوم الأحد، على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويعاني منتخب مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية من غيابات قوية بغياب الثلاثي محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.