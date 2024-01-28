صحة غزة: نطالب بتوفير ممر آمن لنقل جرحى من مجمع ناصر إلى المستشفى الميداني الأردني

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحة أعصاب من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له.

وقال متحدث الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان مقتضب: «نطالب بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحة أعصاب من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفًا و422 شهيدًا و65 ألفًا و87 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، إن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدًا، و290 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.