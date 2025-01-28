الأونروا أمام مجلس الأمن: حظر إسرائيل عملنا يقوض اتفاق غزة

قال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن تنفيذ حظر عمل الوكالة الأممية في إسرائيل "سيكون كارثياً" ويشل أعمالها، ويقوض اتفاق وقف النار في غزة.

وأوضح المفوض العام للأونروا أن الحظر المفروض على الأونروا "سيزيد من عدم الاستقرار، ويعمق اليأس في الأرض الفلسطينية المحتلة في لحظة حرجة"، ويخرب تعافي قطاع غزة والانتقال السياسي، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومن المقرر أن يدخل قرار إسرائيل حظر الوكالة حيز التنفيذ الخميس المقبل، إذ وجهت تل أبيب رسالة إلى الأمم المتحدة، قالت فيها إنه "يجب على الأونروا وقف عملياتها في القدس، وإخلاء جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة، في موعد لا يتجاوز 30 يناير 2025".

ومثلت "الأونروا" شريان حياة بالغ الأهمية لنحو 2 مليون فلسطيني خلال 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية على غزة.

كان لازاريني قال في منشور على منصة "إكس"، الجمعة، إن منع "الأونروا" من العمل "قد يُحبط" الهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها مؤخراً بين إسرائيل و"حماس" في غزة.

وأضاف أنه في أول 3 أيام من الهدنة، جلبت "الأونروا" الطعام لمليون شخص في غزة، ووزعته بالفعل على نحو 3 آلاف شخص في شمال غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من أن الأشخاص هناك على حافة المجاعة.