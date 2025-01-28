صدمة في برشلونة قبل ساعات من مواجهة أتالانتا بدوري الأبطال

تلقى برشلونة صدمة وذلك قبل مواجهة أتالانتا، التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تجمع المباراة بين برشلونة وأتالانتا، غدًا الأربعاء، لحساب الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي إصابة لاعبه كريستنسن، في ساقه الأيمن، خلال تدريبات الفريق، اليوم الإثنين.

وتعرض كريستنسن للإصابة جديدة بعدما كان قد تعافى قبل أسابيع من إصابة سابقة، وهذه المرة يعاني من إصابة في نعل ساقه الأيمن.

وبشأن مدة غياب كريستنسن عن برشلونة، فقد ذكر النادي في بيانه أن الفترة المتوقعة حوالي 3 أسابيع، حتى يتعافى اللاعب من إصابته.