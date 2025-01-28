استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025.
• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 38,200 جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاي نحو 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38,000 جنيه للطن.
استقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد الجيوشي 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37,000 جنيه للطن.
• جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:
استقر سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 2990 جنيها للطن.
ثبت سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 2955 جنيها للطن.
استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 3015 جنيها للطن.
ثبت سعر أسمنت المخصوص ليسجل 3025 جنيها للطن.
استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3360 جنيها للطن.
استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 3005 جنيهات للطن.