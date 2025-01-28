المستشار الألماني منفتح على استخدام الطاقة النووية لإنتاج الهيدروجين

لا يستبعد المستشار الألماني أولاف شولتس استخدام الطاقة النووية من الخارج في إنتاج الصلب الخالي من ثاني أكسيد الكربون، وذلك على خلفية أنه خلال فترة التحول للحياد المناخي لن يكون هناك ما يكفي من الهيدروجين "الأخضر"، أي الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة المتجددة.

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "علينا أن نجعل هذا التحول عمليا. ليس من المهم استخدام الهيدروجين الأخضر منذ اليوم الأول". وعندما سئل عما إذا كان مستعدا لاستخدام الطاقة النووية الفرنسية لإنتاج الهيدروجين، قال: "الإجابة الواضحة: نعم".

وفي ألمانيا تم إغلاق آخر محطات الطاقة النووية منذ عامين تقريبا. وكان التوقف الألماني التدريجي عن استخدام الطاقة النووية نتيجة لكارثة المفاعل في فوكوشيما باليابان.

وبرر شولتس خياره لاستخدام الطاقة النووية من خلال تأمين الوظائف في قطاع الصناعة الألماني، مضيفا أن كل عامل في صناعة الصلب يعرف جيدا أنه إذا لم يتم تحويل إنتاج الصلب إلى إنتاج محايد للمناخ، فإن الوظائف ستكون معرضة للخطر، وقال: "عملاء الصلب - مثل صناعة السيارات - سوف يضعون قريبا شروطا واضحة للغاية لجودة الصلب ويطالبون بإنتاجه بطريقة محايدة للمناخ... من لا يستطيع تحقيق هذا الهدف سوف يواجه مشكلات".