موظفو البريد في ألمانيا ينظمون إضرابا تحذيريا لمدة يوم واحد في نزاع الأجور

في النزاع حول الأجور في شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست"، تراهن نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات على إضرابات تحذيرية لزيادة الضغط على أرباب العمل.

وأعلنت النقابة في برلين أن موظفي البريد في المدن الكبرى في جميع الولايات الألمانية مدعوون للانضمام إلى إضراب تحذيري طوال اليوم الثلاثاء.

وأشارت النقابة إلى أن الإضراب سيترتب عليه إلغاءات وإرجاءات في تسليم الطرود والرسائل.

وبرر نائب رئيس نقابة فيردي، أندريا كوكسيس، هذه الخطوة بأن الجولة الثانية من المفاوضات الأسبوع الماضي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

وتطالب نقابة فيردي بزيادة الرواتب بنسبة 7% وأيام عطلات إضافية. وقال كوكسيس إن رفض أرباب العمل لهذه المطالب باعتبارها غير معقولة أمر "غير مقبول"، وأضاف: "لا يمكن إدارة تكاليف المعيشة المرتفعة إلا من خلال زيادة كبيرة في أجور الموظفين"، مشيرا إلى أن رسالة الإضراب التحذيري واضحة، وقال: "نحن جادون ومستعدون للمكافحة من أجل مطالبنا".

وفي مفاوضات الأجور الجماعية، وصفت "دويتشه بوست" نطاق زيادات الأجور المتاح لديها الآن بأنه "محدود للغاية"، وذلك في ضوء تقلص أعداد الرسائل في العصر الرقمي والحاجة إلى الاستثمار كبيرة. وفي بداية هذا العام، ارتفعت تكلفة إرسال الرسائل بنسبة 5ر10% في المتوسط؛ ومنذ ذلك الحين أصبحت رسوم البريد للرسالة القياسية 95 سنتا بدلا من 85 سنتا. وسمحت الوكالة الاتحادية للشبكات للشركة بزيادة رسوم البريد. ورغم ذلك ترى الشركة أن هذه الزيادة غير كافية، حيث كانت تأمل في زيادة أكبر في الأسعار.

ويعمل في "دويتشه بوست" حوالي 170 ألف موظف داخل ألمانيا في قسمي البريد والطرود.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة جزء من مجموعة "دي إتش إل" الألمانية للخدمات اللوجستية.

ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من المفاوضات يومي 12 و13 فبراير المقبل.