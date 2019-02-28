مصابون بفيروس الإيبولا يهربون من عيادة تعرضت لهجوم بشرق الكونغو

قالت وزارة الصحة في الكونغو، اليوم الخميس، إن أربعة مرضى بفيروس الإيبولا هربوا من عيادة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود بشرق البلاد، عقب أن تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.

وأضافت الوزارة في وقت متأخر من أمس الأربعاء أن أربعة مرضى تأكدت إصابتهم بالفيروس، فروا أثناء الهجوم و مازالوا في عداد المفقودين، بالإضافة لعدد ممن يشتبه إصابتهم بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم يعد الثاني الذي تتعرض له عيادة خلال بضعة أيام، وذلك في الوقت تعمل فيه وكالات الإغاثة والحكومة على احتواء الفيروس في المناطق التي تشهد اشتباكات مع الجماعات المسلحة.

ويشار إلى أن 553 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن بعد إصابتهم بالإيبولا في شرق الكونغو، بسبب تفشي الفيروس بعد فترة قصيرة من إعلان الحكومة في يونيو الماضي انتهاء موجة تفشى أخرى بغرب البلاد.