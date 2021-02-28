الصين: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت اللجنة الصحية في الصين اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 6 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج؛ ما رفع إجمالي المصابين إلى 89 ألفا و893 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن الحالات الـ 6 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع حالتين في كل من مقاطعتي "فوجيان" و"يوننان"، وحالة واحدة في كل من بلدية "تيانجين" ومقاطعة "قوانغدونغ"؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4990 حالة غادر منها 4828 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 18 شخصا غادروا المستشفيات أمس /السبت/؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 85 ألفا و39 شخصا، موضحة أن 4294 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.. مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 257 حالة منها 249 وافدة من الخارج.

يذكر أن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة سجلت - حتى أمس - 10 آلاف و983 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 198 حالة وفاة، وسجلت منطقة "ماكاو" الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 954 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10519 مريضا في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و917 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.