ندد صحفيون بأعمال عنف وانتهاكات ضدهم وصلت حد التحرش الجنسي من قبل أنصار حركة النهضة الإسلامية في مسيرة ضخمة نظمها الحزب اليوم السبت وسط العاصمة.

وحضرت قوات الأمن بكثافة في المسيرة لحماية الحشود التي قدمت من عدة مناطق في البلاد تلبية لدعوة قياديين في الحزب. كما انتشر متطوعون من الحركة للمشاركة في تأمين المسيرة ومسؤولي الصف الأول في الحركة.

وواجه أغلب الصحفيين صعوبات كبرى ومضايقات أثناء تغطيتهم المسيرة ومن بينهم مراسل ومصور وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). كما جرى منع الصحفيين من الاقتراب من منصة ألقى من فوقها رئيس الحركة راشد الغنوشي كلمة، وتعرض بعضهم للضرب والشتائم بشكل متكرر.

وقالت خولة بوكريم رئيسة تحرير منصة "كشف ميديا" ومراسلة موقع درج اللبناني لـ (د.ب.أ): "تعرضت للعنف المادي واللفظي من قبل ما يسمى بلجنة تنظيم حركة النهضة والتضييق على عملنا حيث تم منعنا من التصوير والقرب من المنصة في حين فسح المجال لأنصار الغنوشي لتقدمها".

وأضافت بوكريم: "نعتنا البعض بإعلام العار، تعرضنا للعنف في حضور قوات الأمن الذين لم يتدخلوا لإيقافهم. كانوا ينسقون مع الأمن من يمر ومن لا يمر من الصحفيين".

وقال محمد أمين حمادي وهو مصور صحفي يعمل لحساب قنوات إخبارية دولية إن بعض أنصار الحزب "نعتوه بالكافر والطاغوت وإعلام العار". وأضاف لـ(د ب أ) "حصلت استفزازات طوال فترة تغطية المسيرة امتنعت عن الرد حتى لا تتطور الأمور". كما أعلن مراسل فرانس24 نور الدين المباركي تعرضه إلى مضايقات وشتائهم واستفزازات.

وحرية التعبير والصحافة هي من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي ولكن القطاع ما زال مهددا باستمرار الانتهاكات في ظل نظام قانوني هش.

ورصدت (د.ب.أ) انتهاكات خطيرة على نطاق واسع وصلت حد التحرش الجنسي العلني في مسيرة حركة النهضة، حسب شهادات جمعتها من صحفيين.

وقالت بوكريم في شهادتها "أبلغتني زميلاتي من الصحفيات أنهن تعرضن للتحرش الجنسي وتم انتهاك أجسادهم بالعبث بأعضائهن".

وذكرت جيهان علوان الصحفية بالإذاعة الوطنية: "منعني أعضاء من لجنة التنظيم من التقدم نحو المنصة وتمت محاصرتي إلى حد الاختناق تعمد بعضهم الالتصاق وعندما طلبت من أحدهم التزام الاحترام والكف عن هذه الممارسات التي ترتقي إلى درجة التحرش خاطبني بشدة بأن أذهب إلى المكان المخصص للنساء".

وتابعت جيهان "إحدى النساء من أنصار الحركة قالت لي بالحرف الواحد أنتم إعلام العار جنيتم على أنفسكم.. نمولكم من مالنا وتشتموننا في المنابر".

وقالت صحفية طلبت من (د.ب.أ) عدم الكشف عن اسمها: "كان هناك دفع متعمد من قبل عناصر في لجنة التنظيم ومحاصرة لصيقة. وهناك من تعمد ملامستي من أماكن حساسة".

وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا نددت فيه "بالاعتداءات الممنهجة على الصحفيين من قبل المحسوبين على الحركة".

وجاء في بيانها أنها ستقوم "بالتتبع القضائي لكل المعتدين على منظوريها وعلى رأسهم لجنة التنظيم التي مارست مهام الميليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي".

وحاولت (د.ب.أ) الحصول على تعقيب من قيادات الحزب غير أنه لم يتسن التواصل معهم.