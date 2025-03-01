ميدفيديف: زيلينسكي تلقى صفعة قوية من ترامب

أعرب ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي وزعيم حزب روسيا الموحدة الحاكم، عن سعادته بالصدام الذي شهدته أروقة البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة.

وأشاد ميدفيديف بترامب بسبب "تويبخه العنيف" لزيلينسكي، قائلا إن الرئيس الأمريكي كان محقا في قوله إن الزعيم الأوكراني "يراهن على إشعال الحرب العالمية الثالثة".

وكتب ميدفيديف في تدوينة له على تطبيق تليجرام: "تلقى الخنزير الجاحد صفعة قوية من أسياده.. إن هذا لأمر مفيد."

وقال الرئيس الروسي السابق إنه ينبغي الآن إيقاف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.