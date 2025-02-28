السجن 5 سنوات لرئيس وزراء غينيا السابق إبراهيما فوفانا بعد إدانته بالفساد

قضت محكمة خاصة في غينيا بسجن رئيس الوزراء السابق إبراهيما كاسوري فوفانا، 5 أعوام بعد إدانته بالفساد واختلاس أموال عامة.

وتم تغريم فوفانا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في حكومة الرئيس ألفا كوندي، ملياري فرنك غيني (230 ألف دولار) خلال الحكم عليه أمس الخميس في العاصمة كوناكري.

وأدين فوفانا باختلاس ما يصل إلى 15 مليار فرنك غيني (7ر1 مليون دولار) من الأموال العامة من بعض برامج الرعاية الاجتماعية في الحكومة السابقة، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد- 19.

يشار إلى أن فوفانا هو واحد ضمن العديد من المسؤولين بإدارة كوندي المعزولة الذين مثلوا أمام محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية، وهي محكمة خاصة تم إنشاؤها بعد تولي المجلس العسكري السلطة في غينيا.