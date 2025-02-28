إعصار يضرب جزيرة فرنسية في المحيط الهندي

ضرب إعصار اليوم الجمعة، جزيرة ريونيون الفرنسية، التي عادت إلى حالة التأهب الحمراء بعد رفع حالة التأهب الأرجوانية، حيث لا تزال الأمطار الغزيرة والرياح العنيفة مستمرة.

وقالت المحافظة الإدارية للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي على منصة إكس إن "الرياح الأكثر تدميرا تبتعد"، مضيفة أن "الأمطار الغزيرة مستمرة"، مشيرة أيضا إلى "الرياح العنيفة التي لا تزال قائمة بين سان ليو وسان جوزيف"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

يذكر أن الجزيرة ومنذ الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي تم وضعها في حالة تأهب أرجوانية، وهو أعلى مستوى يتضمن العزل الصارم لجميع السكان، بما في ذلك قوات الأمن، وخدمات الطوارئ المعبأة، و ذلك بسبب هبوب رياح شديدة تتجاوز 200 كم/ساعة.

ووصل الإعصار الذي يدعى "جارانس" في حدود الساعة العاشرة صباحا شمال جزيرة ريونيون، بالقرب من سانت سوزان في مرحلة الإعصار الاستوائي (كان إعصارا شديدا سابقا)، حسب ما أشارت إليه وكالة الارصاد الجوية الفرنسية في آخر نشرة لها، و التي نشرت قبل الساعة 11 صباحا بقليل.

كما جاء في نفس النشرة "الرياح ستتجاوز سرعتها 200 كلم/ساعة وستعبر الجزيرة ومن المتوقع أن تخرج إلى البحر من الجنوب خلال الساعتين أو الثلاث ساعات القادمة".

وسجلت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية سرعة الرياح 214 كم/ساعة في المطار الدولي الواقع شمال الجزيرة، وبسرعة 230 كم/ساعة في بيتون سانت روز في أقصى الشرق. و تصر الوكالة على أن "الأحوال ستظل متدهورة للغاية في جميع أنحاء الجزيرة بأكملها طوال يوم الجمعة".