محمد إمام: هنعدي الأزمة والحياة هيبقى ليها طعم تاني

وجه الفنان محمد إمام رسالة تحمل قدر من التفاؤل إلى جمهوره ومحبيه، تعقيبًا على ما يمر به العالم هذه الفترة، والانعزال في المنزل بسبب فيروس كورونا الجديد، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "الإنستجرام".

ونشر "إمام" صورة له، وكتب قائلاً: "إن شاء الله لما نعدي الأزمة دي على خير كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني، الشغل، الصحاب، الصلاة في أماكن العبادة، السفر، الرياضة، السينما، الشارع، الحياة نفسها هيبقى ليها طعم تاني".

وأضاف قائلاً: "هنحس بكل النعم اللي كانت موجودة في حياتنا، ومش شايفنها، هنعرف قيمة اليوم اللي كان بيعدى عادي و مش عاجبنا، هتفهم إن نومتك في وسط عيلتك و هما كويسين بالدنيا إحنا هنبقى أحسن من الأول كتير إن شاء الله، و الأيام الحلوة لسه جاية".

وكانت أخر أعمال الفنان محمد إمام هي فيلم "لص بغداد"، والذي طرح في موسم أفلام منتصف العام، وحقق الفيلم إيرادات بلغت حاجز الـ32 مليون جنيه، وشاركه بطولة الفيلم أمينة خليل، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.