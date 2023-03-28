الرئيس الكيني يعلن ببرلين تعزيز التعاون مع ألمانيا في سياسة المناخ

أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو خلال زيارة رسمية في العاصمة الألمانية برلين تعزيز التعاون مع ألمانيا في سياسة المناخ.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في ديوان المستشارية، قال روتو اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم الاعتماد على التقنيات الألمانية في توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة.



وأضاف روتو: "أتطلع إلى أن يكون لكينيا وألمانيا تصورات متشابهة فيما يتعلق باستراتيجية مكافحة التغير المناخي".



يذكر أن كينيا تعتبر مثل ألمانيا رائدة في التحول في مجال الطاقة إذ تستمد كينيا حاليا أكثر من ثلاثة أرباع طاقتها من مصادر متجددة.



من جانبه، وصف شولتس كينيا بأنها "بطل مناخ حقيقي".



ووعد شولتس الشركات الكينية بتسهيل الوصول إلى السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي.



ويتفاوض الاتحاد الأوروبي بالفعل مع الدولة الواقعة شرقي أفريقيا حول عقد اتفاقيات اقتصادية بهذا الخصوص، وقال شولتس إنه "ينبغي دمج الشركات الكينية ضمن سلاسل توريد عادلة ومستدامة"، لافتا إلى أن هذا سيكون بمثابة خطوة وسيطة مهمة نحو إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية في المستقبل.



في المقابل، عرض روتو إرسال كوادر فنية متخصصة إلى الاتحاد الأوروبي وألمانيا.



وبخلاف بعض الدول الأفريقية، تسعى كينيا إلى تعزيز علاقاتها مع الغرب.



وتجدر الإشارة إلى أن زيارة روتو الذي تولى الحكم في كينيا منذ سبتمبر الماضي، لألمانيا تأتي في فترة حساسة على صعيد السياسة الداخلية في كينيا التي شهدت العديد من مدنها مؤخرا احتجاجات كان بعضها عنيفا حيث تعاني البلاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الوظائف.