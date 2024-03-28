آيتن عامر تدافع عن جرأة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي: بلاش نقدم فن!

ردت الفنانة آيتن عامر، على الانتقادات التي واجهها مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» وبعض مشاهدها الجريئة، قائلة إنها ملتزمة بالنص المكتوب وأنها ليست كاتب السيناريو.
واعتبرت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «العرافة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الخميس، أن المسلسل يقدم نماذج حقيقية موجودة في المجتمع يجب طرحها للنقاش.
من جانبها، أعربت الإعلامية بسمة وهبة عن استغرابها من بعض الجمل الحوارية في المسلسل، قائلة: «نماذج في المجتمع! لما الزوج يعمل حادثة والدكتور يقول يرتاح تقولي الجملة دي! أنا مش قادرة أقولها المسلسل للأسف صادم جدًا وجرئ».
ودافعت آيتن عن المسلسل، مؤكدة وجود أشخاص في المجتمع يفكرون بهذه الطريقة، معقبة:«يبقى بلاش نعمل فن ونعمل مسلسلات! دي نماذج في المجتمع وبنقدمها».
وفي سياق آخر، قالت إنها تصالحت مع الفنانة سمية الخشاب، موضحة أن ما حدث بينهما لم يكن خلافا؛ بل كان مجرد سوء تفاهم.
وأشارت إلى اتهام الفنانة سمية الخشاب لها بتقليدها بسبب ارتداء فستان، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أنها ارتدت الفستان من قبل.