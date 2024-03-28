آيتن عامر تدافع عن جرأة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي: بلاش نقدم فن!



ردت الفنانة آيتن عامر، على الانتقادات التي واجهها مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» وبعض مشاهدها ‏الجريئة، قائلة إنها ملتزمة بالنص المكتوب وأنها ليست كاتب السيناريو.‏

واعتبرت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «العرافة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» ‏مساء ‏الخميس، أن المسلسل يقدم نماذج حقيقية موجودة في المجتمع يجب طرحها للنقاش‎.‎

من جانبها، أعربت الإعلامية بسمة وهبة عن استغرابها من بعض الجمل الحوارية في المسلسل، قائلة: «‏نماذج في المجتمع! لما الزوج يعمل حادثة والدكتور يقول يرتاح تقولي الجملة دي! أنا مش قادرة أقولها ‏المسلسل للأسف صادم جدًا وجرئ».‏

ودافعت آيتن عن المسلسل، مؤكدة وجود أشخاص في المجتمع يفكرون بهذه الطريقة، معقبة:«يبقى بلاش ‏نعمل فن ونعمل مسلسلات! دي نماذج في المجتمع وبنقدمها». ‏

وفي سياق آخر، قالت إنها تصالحت مع الفنانة سمية الخشاب، موضحة أن ما حدث بينهما لم يكن خلافا؛ بل ‏كان مجرد سوء تفاهم‎.‎

وأشارت إلى اتهام الفنانة سمية الخشاب لها بتقليدها بسبب ارتداء فستان، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أنها ‏ارتدت الفستان من قبل.‏