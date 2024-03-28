وكيل ديفيز: ما تفعله إدارة بايرن ميونخ ليس عدلا

شن نيك هوسيه، وكيل أعمال الكندي ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ، هجومًا على إدارة النادي البافاري في الساعات الماضية.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد ديفيز مع النادي البافاري في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب الكندي عقده حتى الآن وسط محاولات من ريال مدريد للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وقال هوسيه في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «ما تفعله إدارة بايرن ميونخ مع ديفيز ليس من العدل، تلقينا إنذارًا نهائيا ومن المفترض أن نرد عليهم في غضون أسبوعين فقط».

وتابع: «نعلم أن إدارة النادي تتعرض لضغوط من الجماهير حاليًا، ولكن ليس من العدل مهاجمة ألفونسو الآن، وكيف سنتخذ قراراً بشأن مستقبل اللاعب دون معرفة من هو مدرب الفريق في الموسم القادم».

وأكمل وكيل ديفيز: «كنا قريبين من التوصل لاتفاق لتجديد العقد منذ عام، ولكن تم تغيير إدارة النادي بالكامل ولم يحدث أي شيء في المفاوضات لمدة 7 أشهر، وذلك على الرغم من محاولتي التواصل معهم في تلك الفترة».

وأتم: «هذا العقد مهم جدًا في مسيرة ألفونسو، لهذا نرى أنه ليس من العدل الرد على الإنذار النهائي في غضون أسبوعين ونحتاج وقتا أطول من ذلك».