الزمالك يكشف حقيقة انتقال زيزو إلى الأهلي

كشف جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك حقيقة اقتراب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق من الانتقال لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال جمال العدل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "أحمد سيد زيزو ليس لاعبًا خائنًا للزمالك، وسبق أن عُرض عليه أموالًا كثيرة لمغادرة الزمالك، لكنه كان يتمسك بالنادي، وبنسبة 80% لن يلعب في مصر إلا للزمالك".

وأضاف: "رجل الأعمال ممدوح عباس، عاشق كبير للزمالك، ويدعم النادي منذ أن كان حسن شحاتة لاعبًا، وهو من أهم رجال الأعمال الذين يدعمون النادي، لكنه عصبي بعض الشيء".

وتابع: "الزمالك تعاقد مع لاعبين من الأهلي من قبل، والعكس أيضًا، لكن احمد سيد زيزو رمز من رموز النادي، وليس مثله مثل إمام عاشور، الذي يعيبه المهاترات التي يفعلها، لكنه لاعب كبير أيضًا، إلا أنه ليس ابن الزمالك".

وأكمل: "بعد عودة إمام عاشور من الدنمارك كان يريد العودة للزمالك، لكن بسبب المقابل المادي لم ينجح الأمر، وأشرف بن شرقي قدم 3 مواسم كبيرة في الزمالك وانضم لمنتخب المغرب من خلال الزمالك".

وواصل: "حسين لبيب هو من يدير الزمالك، وهو من منح الثقة لميدو وحازم إمام وأعضاء لجنة التخطيط، والجميع يسعي لخدمه النادي فقط، وأنا في خدمة الزمالك ولا أتمنى أن أتولي منصب في النادي".

واستطرد: "إذا كان هناك تطبيقًا للائحة اللعب المالي النظيف لكانت هناك أندية كثيرة خرجت من الدوري، ولجنة الاستثمار في الزمالك يوجد بها أقطاب كبيرة، واستطعنا جمع مبلغ مالي لدعم الصفقات الشتوية الماضية".

وأتم جمال العدل تصريحاته قائلًا: "نحن نسير بخطى ثابتة، وأطمئن جمهور الزمالك بأن الفترة الحالية مرحلة وستنتهي، والفترة القادمة سيتكون أفضل جدًا جدًا، وفي وجود ميدو وجازم إمام، سنضم صفقات مميزة ستفيد النادي".