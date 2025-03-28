تعرف على مواعيد القطار الكهربائي الخفيف خلال العيد

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أعلنت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو"، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مشروع القطار الكهربائي الخفيف، استمرار العمل بمواعيد رمضان خلال إجازة العيد بقطار العاصمة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه سيتم تشغيل القطار الكهربائي الخفيف من الساعة 6:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل، مشيرة إلى أنه ابتداءً من الساعة 10:30 مساءً، ستتجه جميع الرحلات من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة.

وأوضحت الشركة أن مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف هي كما يلي:

مواعيد أول القطارات:

من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 6:00 صباحًا.

من عدلي منصور إلى العبور الجديدة "المعرفة": الساعة 6:15 صباحًا.

مواعيد آخر القطارات: