المخرج سامح الشوادي: «يجعله عامر» كوميديا هادفة بلا إسفاف

قال المخرج سامح الوادي إن مسلسله "يجعله عامر" عمل كوميدي قوى بدون إسفاف، ويشارك في بطولته الفنان صلاح عبد الله، نورهان، صلاح الدالي، إنعام سالوسة، مفيد عاشور، مصطفى هريدي، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب، ومن تأليف مي عصام.

وأضاف الشوادي، في بيان له مساء اليوم الأربعاء،: المسلسل يدعو الشباب وجميع الفئات والأسر المصرية والعربية، بشكل غير مباشر إلى التمسك بالقيم والمبادئ الدينية الجميلة التي افتقدناها، حيث يطرح المسلسل مجموعة من القيم وأسلوب التعامل الأخلاقي، من خلال إلقاء الضوء على بعض المشكلات التي تواجه الشباب والأسرة.

وأوضح أن الأحداث تدور عبر حياة أسرة مصرية مكونة من أب يعمل مدرس رياضيات، وأم ربة منزل، وعدد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، لتدور الأحداث في إطار كوميدي، يعتمد على كوميديا الموقف، بعيدا عن الابتذال والاستخفاف، حيث يحاول كل من الأب والأم القيام بدورهما في التربية على القيم والأخلاق، بشكل غير مباشر،ة.

يذكر أن صلاح عبد الله يشارك في بطولة مسلسل آخر بعنوان "دايما عامر" أمام مصطفى شعبان ولبلبة، في شخصية مناقضة تماما لشخصية "عيسوي" في "يجعله عامر".