العراق: استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية سيؤدي لكوارث إنسانية وتهديد الأمن الغذائي

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن استمرار الحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى كوارث إنسانية ومنها تهديد الأمن الغذائي في الكثير من البلدان، لاسيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، خلال لقاء حسين مع وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي الهولندية ليشيا سرينيما الذي جرى خلاله استعراض التطورات الراهنة على الساحة العراقية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية أن حسين أكد خلال اللقاء أن بلاده تعارض فرض حصار وعقوبات اقتصادية على أي شعب، وكذلك ومن نفس المنطلق لا يؤيد الاعتداء من قبل دولة ضد أخرى، مشيرا إلى أن الشعب العراقي عانى الكثير بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنه ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي لأنه يستهدف الشعوب، مؤكدا أن استمرار الحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى كوارث إنسانية.

وأكد حرص بغداد على تعزيز آليات التعاون الثنائي على مختلف المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، لاسيما تفعيل اللجنة العراقية - الهولندية المشتركة، وبما ينعكس على قطاعات الاستثمار والتنمية والتعاون، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدّمه الجانب الهولندي إلى العراق يظهر المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين.

وشدد على ضرورة مشاركة هولندا في إعادة إعمار البنى التحتية والإفادة من خبراتها في مجال إدارة الموارد المائية، مشيدا بجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب؛ والقضاء على هذه الظاهرة من جذورها التي شكلت تهديدا للعراق وباقي دول المنطقة، وبما قدمته هولندا من دعم للعراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك الدعم التدريبي للقوات العسكريّة والأمنيّة العراقيّة.

وأكد ضرورة التعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى "التزام الحكومة العراقية بمعايير حقوق الإنسان وسعيها للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال".

واستعرض جهود الحكومة العراقية في التعامل مع مسألة الهجرة والإجراءات التي اتخذتها من أجل إعادة العراقيين العالقين على حدود عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل بيلاروسيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، عبر رحلات خاصة نظمتها الخطوط الجوية العراقية، مشددا على أهمية استمرار حوار الهجرة القائم مع الجانب الأوروبي ودعم برامج تشجيع العودة الطوعية للّاجئين العراقيين في الدول الأوروبيّة من خلال إعداد برامج خاصة لتأهيل هذه الشريحة.

من جانبها، شددت وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي الهولنديّة على أهميّة العراق كدولة محورية في الشرق الأوسط ودوره في مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة، مشيدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقيّة لحل مشكلة اللاجئين وإعادتهم من بلاروسيا، مؤكدة استعداد هولندا الدائم لدعم العراق على كافة الصعد.