فرنسا تسجل 67 ألفا و797 إصابة جديدة بكورونا و152 حالة وفاة

سجلت فرنسا 67 ألفا و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و152 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 28 مليونا و673 ألفا و411 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا و616 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و393 ألفا و171 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.