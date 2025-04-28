تقرير عبري: إسرائيل ترفض مقترح وقف النار لخمس سنوات وتقر بفشل خطة التهجير

أفاد تقرير إسرائيلي بأن تل أبيب رفضت مقترح وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات ضمن اتفاق شامل يهدف أيضا إلى إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسئول إسرائيلي قوله "إن هناك أفكارا تطرحها بعض الدول العربية، مثل وقف الحرب لمدة خمس سنوات"، مضيفا: "لا يوجد أي أمل في أن نوافق على هدنة مع حماس تسمح لها فقط بالتسلح والتعافي ومواصلة حربها على دولة إسرائيل بكثافة أكبر"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وتابع المسئول أن "السبب الذي جعلنا لا نشن حرباً شاملة بعد وقف إطلاق النار، بل عملية تدريجية فقط، ينبع من الفرصة التي أردنا أن نمنحها للمفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن".

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أنهم في إسرائيل يقولون إن "القطريين أصبح لهم تأثير سلبي في المفاوضات الآن".

أما فيما يتعلق بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة، أقرت إسرائيل بأن "النزوح ما زال محدودًا...خطتنا هي ترحيل من يرغب في المغادرة بحرية وبمحض إرادته؛ ومن ناحية أخرى، هناك دول ترغب في استيعابهم"، على حد تعبيرها.



