السعودية وروسيا تؤكدان قرب تسوية مسألة استئناف الرحلات بين البلدين

أكد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، لنظيره الروسي إيجور كراسنوف، أن قضية استئناف حركة الطيران المباشرة بين روسيا والسعودية وصلت إلى مراحلها النهائية وسيتم تسويتها قريبا.

وبحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، جاء ذلك بحسب بيان صدر عن النيابة العامة الروسية اليوم الاثنين، عقب اجتماع المسئولين في موسكو، حيث ناقش الاجتماع آخر التطورات حول استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين.

وذكر كراسنوف، أن هذه المسألة نوقشت قبل ستة أشهر خلال لقاء جرى في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لكن المسألة لا تزال حتى الآن معلقة.

وقال كراسنوف بهذا الصدد: «للأسف، لم يبت في هذه المسألة حتى الآن. رحلة الطيران الحالية بين موسكو والرياض تستغرق وقتا غير مبرر، ما يعد عائقا أمام تحفيز السياحة والاستثمارات المتبادلة. نعتقد أنه في إطار صلاحياتنا يمكن المساهمة في تسريع إيجاد حل لهذه المسألة».

ووفقا للبيان فإن النائب العام السعودي، في إطار رده، أكد أن العمل جار بشكل مكثف لإغلاق الملف، وأفاد بأن «المفاوضات بلغت مراحلها الأخيرة، وسيتم تسوية الأمر قريبا».

يذكر أن العقبة الرئيسية أمام استئناف الرحلات المباشرة كانت غياب ضمانات رسمية سعودية بعدم احتجاز الطائرات الروسية بناء على طلبات من دول ثالثة بسبب العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو، وطلب كراسنوف سابقا من نظيره السعودي التعاون لتوفير هذه الضمانات.