ماذا قالت إسرائيل عن انعقاد جلسات العدل الدولية لمساءلتها عن الوضع في غزة؟

نقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وصفه محكمة العدل الدولية بأنها "هيئة مخزية"، مؤكدا عدم التعاون معها.

ويأتي ذلك حيث افتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة للنظر في التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من خمسين يوما من فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي تعصف به الحرب.

وانطلق الماراثون القضائي الذي يمتد خمسة أيام في لاهاي بهولندا، حيث بدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفيما بدأت المحكمة أولى جلساتها، الساعة 10:00 صباحا (بتوقيت مدينة لاهاي)، تُخصص 15 دقيقة للمداولات الشفوية، ثم تقدم الأمم المتحدة مرافعتها الشفوية من الساعة 10:15 حتى الساعة 10:45.

وتقدم فلسطين مرافعتها عبر 3 جلسات: الأولى الساعة 10:45 صباحا لمدة 45 دقيقة، والثانية الساعة 11:45 حتى الساعة 1:00 ظهرا، والثالثة الساعة 3:00 عصرا لمدة ساعة، كما ستقدم مصر مرافعتها الشفوية الساعة 4:15 عصرا لمدة 45 دقيقة، تليها ماليزيا الساعة 5:00 مساءً لمدة نصف ساعة.

وتُستكمل جلسات الاستماع صباح الثلاثاء، حيث ستقدم جنوب إفريقيا مرافعتها الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:30، ثم الجزائر من 10:30 حتى 11:00، وتقدم السعودية مرافعتها الساعة 11:00 صباحاً لمدة نصف ساعة، ثم بلجيكا من 11:45 حتى 12:15 ظهراً، تليها كولومبيا من 12:15 حتى 12:45، كما ستقدم بوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، وإسبانيا مرافعاتها الشفوية، لتنتهي الجلسات الساعة 5:15 مساءً.

والأربعاء، ستقدم 9 دول مرافعاتها، حيث تبدأ الجلسات بمرافعة الولايات المتحدة الساعة 10:00 صباحاً، وتختتم بمرافعة لوكسمبورج الساعة 5:45 مساءً، وستقدم كل من روسيا، وفرنسا، والمجر، وتركيا، وإيران، والأردن، ثم الكويت مرافعاتها أمام المحكمة.

وتستكمل الجلسات صباح الخميس، بمرافعات جزر المالديف، وموريشيوس، والمكسيك، وناميبيا، والنرويج، وباكستان، وبنما، وبولندا، وقطر، وبريطانيا، ثم إندونيسيا التي تقدم مرافعتها الساعة 5:45 مساءً لمدة نصف ساعة.

وفي اليوم الأخير من جلسات الاستماع، ستقدم الصين أول مرافعة الساعة 10:00 صباحاً لمدة نصف ساعة، ثم تستكمل الجلسات بمرافعات كل من السنغال، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وجزر القمر، وتونس، وفانواتو، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، حتى الساعة 5:45 مساءً.