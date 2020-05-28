 وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: آلاف من محاولات القرصنة استهدفت معلومات دفاعية في 2019 - بوابة الشروق
الخميس 28 مايو 2020 7:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: آلاف من محاولات القرصنة استهدفت معلومات دفاعية في 2019


نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 6:59 ص | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 6:59 ص

(د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن عدد محاولات القرصنة التي استهدفت معلومات دفاعية في البلاد من الخارج، تضاعفت تقريبا خلال عام 2019، وأكدت أن تلك المحاولات لم تنجح رغم ذلك في تسريب وثائق.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة أنه تم اكتشاف إجمالي 9533 محاولة قرصنة استهدفت نظام المعلومات الدفاعية في البلاد العام الماضي، مقارنة بنحو أربعة آلاف محاولة في 2017 وخمسة آلاف في 2018.

وذكرت الوزارة أنه بعد تلك المحاولات فإنها قامت بإنشاء نظام حماية قوي لمنع تسرب المعلومات.

وحسب يونهاب، فإن معظم عناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) المستخدمة في الهجمات الأخيرة قد تم تتبعها وتبين أنها تعود إلى الصين والولايات المتحدة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك