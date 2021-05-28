أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي بنفس المعدلات الأولية.

وأظهر تقرير الوزارة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول بنسبة 4ر6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو نفس التقديرات الأولية المعلنة في الشهر الماضي، وكان المحللون يتوقعون تعديلا طفيفا في البيانات المنشورة اليوم ليكون معدل النمو 5ر6% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه، فإن تأثير تحسن الإنفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري على الأصول الثابتة غير السكنية، تبدد بتراجع الصادرات والاستثمار في المخزون الخاص، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة.

ويعكس النمو القوي لإجمالي الناتج المحلي الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي تسارعا ملحوظا للنمو مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي سجل نموا بمعدل 3ر4% فقط.

جاء النمو القوي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الأصول الثابتة غير السكنية، وإنفاق الحكومة الاتحادية والاستثمار في الأصول الثابتة السكنية وإنفاق حكومات الولايات والمدن.

في الوقت نفسه، تراجع الاستثمار في المخزون الخاص وتراجعت الصادرات مع زيادة الواردات مما حد من نمو إجمالي الناتج المحلي.