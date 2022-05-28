 بولندا تستقبل قرابة 3.66 مليون لاجئ أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية - بوابة الشروق
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بولندا تستقبل قرابة 3.66 مليون لاجئ أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أ ش أ
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 11:43 ص

استقبلت بولندا ما يقرب من 3.66 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في أواخر فبراير الماضي.

وذكرت وكالة حرس الحدود البولندية - وفقا لراديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم السبت - أنه منذ الرابع والعشرين من فبراير، عبر إجمالي 3 ملايين و659 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا".

وأوضحت الوكالة أن نحو 22 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الجمعة، مقابل 22 ألفا و100 لاجئ في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا، ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

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