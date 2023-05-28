 أتربة وطقس متقلب بالمدن الساحلية والصحراوية بالبحيرة - بوابة الشروق
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أتربة وطقس متقلب بالمدن الساحلية والصحراوية بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 1:54 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 1:54 م

تشهد المدن الساحلية بمحافظة البحيرة والطريق الصحراوي، وبالأخص مدينة النوبارية، ووادي النطرون، ومركز بدر، وأبو المطامير بالظهير الصحراوي، وإدكو، ورشيد، وكفر الدوار، والمحمودية بالمدن الساحلية، اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ المصحوب بأتربة ورياح شديدة من وقت لآخر.

ووجهت الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمتابعة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وضرورة مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، والتأكد من تراخيصها وتوافر كل وسائل الأمان والاشتراطات بها، أثناء نقل المواطنين بسبب الطقس السيئ والرياح، وغلق المخالفين بالعدد المحدد بالرخص.

وشددت بلبع على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء، مياه الشرب"، ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، الحماية المدنية، والإسعاف، بضرورة الالتزام لمواجهة أي ظروف طارئة بالمعدات اللازمة، وجاهزية جميع المعدات، والمتابعة المستمرة والدورية؛ لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

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