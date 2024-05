أوقف مجلس النواب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، النائب سيباستيان ديلوجو المنتمي لحزب فرنسا الأبية اليساري لمدة 15 يومًا، وخصم شهرين من راتبه وفقا لما نشرت للإذاعة الفرنسية الرسمية.

ورفع النائب الفرنسي العلم الفلسطيني خلال انعقاد جلسة الجمعية الوطنية، وقابل نواب المعارضة التصرف، ما دفع رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه إلى تعليق الجلسة.

ووقع الحادث خلال إجابة فرانك رييستيه، وزير الدولة في وزارة التجارة، سؤالاً عن الوضع في قطاع غزة.

وقال ديلوجو لصحفيين، لوَّحت بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية العامة؛ لأنه في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة وتبيع مكونات لإمداد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن ما يجري بغزة هي جرائم إبادة جماعية.

اعتبرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قرارا جديدا بشأن الحرب في غزة، مؤكدة ضرورة توقف الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي القطاع امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية.

وفي إشارتها إلى جلسة عاجلة يعقدها المجلس التابع للأمم المتحدة مساء اليوم بشأن رفح، قالت الخارجية الفرنسية في بيان: "نظرا لخطورة الوضع، ترى فرنسا أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يتبنى المجلس قرارا جديدا".

وأضافت: "هذه العمليات (في رفح) يجب أن تتوقف، تنفيذا لأمر محكمة العدل الدولية". وأشارت الوزارة، إلى أنه يجب على المجلس "السماح للأمم المتحدة بلعب دورها في قطاع غزة للاستجابة لاحتياجات السكان الفورية، إضافة إلى السماح للفلسطينيين بحكم الأراضي التي يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من دولتهم".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن "غضبه" إزاء الغارات الإسرائيلية على مخيمات نازحين في رفح. وقال: "هذه العمليات يجب أن تتوقف، ولا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين، أدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار".

وعلى مستوى الشارع والرأي العام الفرنسي، احتشد عدة آلاف من المحتجين في باريس، للاحتجاج على الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. وتجمع المحتجون عند منطقة سانت أوجستان في الحي الثامن بالعاصمة الفرنسية، وهو مكان على مقربة من السفارة الإسرائيلية، بحسب وكالة رويترز.

« Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne sommes pas d’abord l’esclave d’une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. » Frantz Fanon



Pas de justice, pas de paix ! #Palestine #Rafah pic.twitter.com/JjunNMROvo