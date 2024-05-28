وزير خارجية أيرلندا: اعترافنا بالدولة الفلسطينية جاء في الوقت المناسب

كشف مايكل مارتن وزير خارجيه إيرلندا، إن إيرلندا والنرويج وإسبانيا سعداء بإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، من أجل تحقيق السلام.

وأضاف "مارتن"، خلال لقاء خاص مع مراسل برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن هناك طريق واحد للسلام بين فلسطين وإسرائيل وهو الحل القائم على حل الدولتين.

وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة علينا دعم الدولة الفلسطينية المستقلة وأركانها، موضحا أن السلطة الفلسطينية قدمت خطة لدعم أركان الدولة وهي جديرة بالاحترام والتنفيذ.

وقال إن إيرلندا ستدعم كل القطاعات الأساسية في السلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة جاء في الوقت المناسب.

وواصل: "أتمنى أن تتخذ باقي دول الإتحاد الأوروبي نفس الخطوة لأنه الطريق الوحيدة للسلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.