زراعة الإسماعيلية تنفذ حملات لمكافحة القوارض ومنع التعديات على الأراضي

نفذت مديرية الزراعة بالإسماعيلية عدة حملات لمكافحة القوارض في مراكز الإسماعيلية والقنطرة غرب وفايد.

وأكد محمد شطا، مدير عام الزراعة بالإسماعيلية، أهمية الاهتمام بمكافحة القوارض لما تسببه من أضرار جسيمة على المحاصيل الزراعية والمخازن، بجانب نقل الأمراض التي تهدد صحة الإنسان والحيوان، مضيفًا أن المديرية تنظم حملات دورية لمكافحة القوارض بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والوحدات المحلية، خاصة في المناطق القريبة من الترع والمصارف والكتل السكنية المتاخمة للأراضي الزراعية.

وأشار شطا إلى متابعة الإصلاح الزراعي بالمحافظة أعمال تطهير القنوات والمصارف وتطوير طرق الري حفاظًا على المياه، مع استمرار متابعة زراعة الأرز في الأماكن المصرح بها فقط، فضلًا عن المتابعة الدورية للزراعات والمحاصيل المختلفة ورصد أي مشاكل تواجه المزارعين، موضحًا أن المتابعة تضمنت تقييم عمليات الري، التسميد، مكافحة الآفات، التأكد من التزام المزارعين بالتوصيات الفنية الصادرة من الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل، والمرور على زراعات الزيتون والتين الشوكي بالقنطرة شرق.

ونوه شطا إلى التعاون مع أجهزة الدولة وتنفيذ توجيهات اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بتفعيل مبادرة "احمي أرضك" للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، وتنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في قرية الشروق بمركز القصاصين، وردم الحفر وإزالة التعدي.

وأكد شطا المتابعة المستمرة لقطاع الإنتاج الداجني والحيواني بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، والمرور على مزارع الدواجن بسرابيوم، لضمان سلامة المنتجات وحماية الصحة العامة، وإجراء فحوصات دورية للكشف عن الأمراض، ومراقبة جودة الأعلاف وظروف التربية، وتوعية المزارعين بتطبيق الشروط الصحية والبيئية لضمان إنتاج آمن وذي جودة عالية، بجانب عقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية، لبحث أعمال تطوير الجمعيات وأعمال الحوكمة في التعاملات بالجمعيات المحلية، والاستعداد للجان الجرد السنوي لاقتراب نهاية العام المالي، ومراجعة برنامج الأسمدة الشهري للجمعيات والموافقات المطلوب الحصول عليها من كافة الجهات المعنية.